Булыкин заявил, что Зе Луишу не удалось должным образом проявить себя в "Локомотиве". По его словам, для московского клуба трансфер этого игрока получился неудачным.
"У Зе Луиша не получилось себя показать в "Локомотиве", где-то помешали травмы. Может, было недопонимание с новым руководством. Уже нет смысла говорить о том, что не получилось, нужно думать, кто его заменит. Этот трансфер получился неудачным для "Локомотива", - заявил Булыкин.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" согласовал с Зе Луишем досрочное расторжение контракта, рассчитанного до 2023 года.
Источник: РБ Спорт
Булыкин: у Зе Луиша не получилось показать себя в "Локомотиве", это неудачный трансфер
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Зе Луиша из московского клуба.
Фото: "Локомотив"