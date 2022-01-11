— Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет, — приводит слова Миранчука ТАСС.
26-летний Миранчук в последний раз выходил на поле в августа 2021 года. В оставшееся время российский полузащитник восстанавливался после травмы. В нынешнем сезоне Миранчук в пяти матчах во всех турнирах отдал голевую передачу.
Контракт Миранчука с клубом истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллионов евро.
Ан. Миранчук: надеюсь, что вернусь в общую группу на сборах "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук ожидает, что сможет начать тренироваться в основной группе команды.
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