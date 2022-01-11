"В это окно "Динамо" вряд ли могло найти нападающего лучше, чем Смолов. Он игрок национальной сборной, еще и с опытом, который на финишной прямой чемпионата может помочь. Я тренировал его раньше, но с тех пор прошло много времени, Федя уже повзрослел, играл на многих позициях", - цитирует Кобелева "РБ Спорт".
Напомним, официальное подтверждение трансфера Смолова в "Динамо" ожидается в ближайшее время. Форвард является воспитанником бело-голубых, за которых выступал до 2015-го года.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 15 матчей в РПЛ, в которых он забил 7 мячей. При этом последний раз он забивал в октябре в ворота "Рубина" (2:2).
Кобелев: "Динамо" вряд ли могло найти нападающего лучше, чем Смолов
Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев дал свою оценку предстоящему возвращению Федора Смолова в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"