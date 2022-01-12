Ранее "Локомотив" объявил об уходе Зе Луиша из клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Баринов раскритиковал решение руководства "Локомотива" расстаться с Зе Луишем.
"Какие тут комментарии? Это слезы. К великому сожалению, мои опасения подтверждаются. Клуб просто разваливают. Не футбол их интересует. Мне на это горько смотреть. В этот клуб вложено много работы, любви, страданий тренеров, которые сделали этот клуб топовым", - сказал Баринов.
Напомним, что 30-летний Зе Луиш выступал за "Локомотив" с октября прошлого года. Он провел в составе московской команды 15 матчей и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
Валерий Баринов - об уходе Зе Луиша из "Локо": это слезы, клуб просто разваливают
Известный актер Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", прокомментировал расторжение контракта клуба с нападающим Зе Луишем.
Фото: "Локомотив"