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Валерий Баринов - об уходе Зе Луиша из "Локо": это слезы, клуб просто разваливают

Известный актер Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", прокомментировал расторжение контракта клуба с нападающим Зе Луишем.
Фото: "Локомотив"
Ранее "Локомотив" объявил об уходе Зе Луиша из клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Баринов раскритиковал решение руководства "Локомотива" расстаться с Зе Луишем.

"Какие тут комментарии? Это слезы. К великому сожалению, мои опасения подтверждаются. Клуб просто разваливают. Не футбол их интересует. Мне на это горько смотреть. В этот клуб вложено много работы, любви, страданий тренеров, которые сделали этот клуб топовым", - сказал Баринов.

Напомним, что 30-летний Зе Луиш выступал за "Локомотив" с октября прошлого года. Он провел в составе московской команды 15 матчей и забил один гол.

Источник: Спорт-Экспресс

"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем


Теги: Баринов В Зе Луиш Локомотив
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