Ранее "Краснодар" объявил о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Даниэля Фарке. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Фарке на этом посту сменил белорусского тренера Виктора Гончаренко, который возглавлял "Краснодар" с апреля прошлого года.
"Удивительно, что Галицкий взял такого тренера - ну не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у "Норвича". Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды", - сказала Талалаев.
"Ахмат" в текущем сезоне под руководством Талалаева после 18-ти туров занимает 7-е место, имея в своем активе 27 очков. В последнем матче грозненцы разгромили дома "Химки" (4:1). В первом официальном матче 2022 года "Ахмат" на своем поле примут "Уфу".
Источник: Sport24
"Без серьезных титулов, вылетал из АПЛ. Удивлен, что Галицкий его взял". Талалаев - о Фарке в "Краснодаре"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал назначение Даниэля Фарке в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"