Кержаков: тренер каждую минуту в работе. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаю, что было так и не так

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал о том, как изменилась его жизнь после начала работы тренером.

Фото: РПЛ

"Тренер каждую минуту в работе. Я просыпаюсь в 5:30-6 утра. Раньше просыпался – заснул и дальше спишь. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаешь, что было так и не так. В чемпионате перерыв – думаешь о том, что хочется попробовать, об игроках, может, кому-то изменить позицию", - сказал Кержаков.



Кержаков возглавил нижегородцев летом 2021-го года. Под его руководством команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и девять раз проиграла. На перерыв в РПЛ команда Кержакова ушла на 13-м месте. В активе "Нижнего" 19 очков в 18 турах.



Ранее Кержаков работал главным тренером "Томи" и юношеских сборных России разных возрастов.



Источник: ютуб-канал журналиста Александра Дорского