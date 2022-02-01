Ранее сообщалось, что голкипер может отправиться в аренду в "Нижний Новгород", но теперь, как сообщает источник, "Зенит" не готов отпускать Одоевского.
Это связано с затянувшимся восстановлением Станислава Крицюка, который пропустил первый тренировочный сбор команды и должен был вернуться к началу второго, но все еще продолжает тренироваться отдельно от команды.
В нынешнем сезоне Одоевский сыграл шесть матчей в ФНЛ-2, в которых пропустил семь мячей и дважды оставил ворота на замке. По оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость голкипера составляет 250 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" не отпустит Одоевского в зимнее трансферное окно
Голкипер "Зенита" Даниил Одоевский не покинет клуб в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"