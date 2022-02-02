"Играем под нагрузками, они у нас очень серьезные. Сегодня была немного другая модель — мы работаем, наигрываем связи, и с каждой игрой будет всё лучше и лучше. В любом случае, это сборы. Лучше сейчас так, чем в официальных матчах", - цитирует Бакаева "Матч ТВ".
Напомним, красно белые разошлись миром с "Ригой" - 0:0. Бакаев появился на поле во втором тайме. "Спартак" закончил вничью второй подряд товарищеский матч. В предыдущем подопечные Паоло Ваноли упустили победу над "Слованом", ведя в счете со счетом 2:0 после первого тайма. Тогда Бакаев оформил гол+пас.
В следующем контрольном матче "Спартак" сыграет с "Уралом", встреча пройдет 8 февраля. После этого красно-белые отправятся на третий сбор, который пройдет в Турции или Сочи.
Бакаев - о ничьей с "Ригой": лучше сейчас так, чем в официальных матчах
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал ничью с "Ригой" (0:0) в контрольном матче на сборе.
Фото: ФК "Спартак"