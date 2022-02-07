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Агент: Витория летом может вернуться к работе. После ухода из "Спартака" у него было предложение от "Фламенго"

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, когда бывший тренер "Спартака" Руй Витория вернется к работе.
Фото: Getty Images
"Когда Витория вернется к работе? Когда появится серьезное предложение. По всей вероятности, летом. Витория может продолжить работать в Европе, Бразилии. После ухода из "Спартака" у него было предложение от "Фламенго", но он отказался. Но более очевиден вариант с Европой", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Напомним, Витория тренировал "Спартак" с июня по декабрь 2021-го. Под его руководством красно-белые ушли на зимний перерыв в РПЛ на девятом месте. В активе команды 23 очка в 18 турах. Также "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы, обойдя "Наполи", "Лестер" и "Легию". В результате клуб вышел в 1/8 плей-офф турнира.

В середине декабря пресс-служба красно-белых объявила об уходе Витории с поста главного тренера клуба. Спустя несколько дней команду официально возглавил Паоло Ваноли, который ранее был членом тренерского штаба Антонио Конте в "Челси" и "Интере".


Теги: Витория Спартак
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