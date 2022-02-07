17 декабря прошлого года "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год. В тот же день состоялась презентация Ваноли, а также прошла первая пресс-конференция итальянца в качестве наставника "красно-белых". На этом посту Ваноли сменил португальца Руя Виторию.
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
"Ваноли действительно эмоциональный, но это не жесткость, а дисциплина. Он похож на Карреру? Я не люблю сравнивать тренеров. Конечно, схожесть есть, ведь они оба итальянцы - все знают, что это эмоциональные люди. Требования похожи, а от Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры. Но это все равно разные личности", - цитирует Джикию Чемпионат.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место. В 18 матчах "красно-белые" набрали 23 очка.
Джикия сравнил Паоло Ваноли и Массимо Карреру
Капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился мыслями о новом тренере команды итальянце Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"