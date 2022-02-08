Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-белых". Это первая победа Паоло Ваноли в должности главного тренера "Спартака". В составе "красно-белых" голами отметились Айртон, Роман Зобнин и новичок команды - ямайский форвард Шамар Николсон. Для Шамара этот гол стал дебютным за столичный клуб.
"Спасибо за поздравление! Гол есть гол, неважно, товарищеский это матч или официальный. Всегда приятно забивать, сразу наступает уверенность в своих силах. Но самое главное, что выиграла команда. Так что для меня победа "Спартака" важнее, чем личные достижения", - приводит слова Николсона Матч ТВ.
Напомним, в декабре 2021 года Шамар Николсон перешел из бельгийского "Шарлеруа" в московский "Спартак". Форвард подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2026 года.
Завтра "Спартак" проведет товарищеский матч против клуба "Лива" из Абу-Даби. Команда выступает в третьей по силе лиги ОАЭ.
Нападающий "Спартака" Николсон прокомментировал дебютный гол за московский клуб
Ямайский форвард "Спартака" Шамар Николсон прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"