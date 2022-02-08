"У нас есть все, чтобы конкурировать с "Зенитом", "Динамо" и "Сочи". К команде присоединились Языджи и Медина. Отличное усиление, очень техничные ребята. Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только "Зенит" немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается", - цитирует Эджуке Sport24.
Нападающий Чидера Эджуке в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и стал автором 3 результативных передач.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".
Первое место в таблице чемпионата России занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет "Динамо", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).
Эджуке считает, что ЦСКА способен конкурировать с "Зенитом", "Динамо" и "Сочи" в РПЛ
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о борьбе с "Зенитом", "Динамо" и "Сочи", которые опережают "армейцев" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: РПЛ