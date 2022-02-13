"Перед матчем с "Гетеборгом" мы разговаривали с Антоном. К сожалению, у него очень неприятная травма — хронический болевой синдром приводящей мышцы. Настроение у него хорошее. Видно, что парень хочет быстрее вернуться в строй, рвется играть. И ни о каком уходе из "Локомотива" не думает", - цитирует Онопко "СЭ".
Миранчук последний раз выходил на поле в августе прошлого года. С тех пор Антон восстанавливался после повреждения. В нынешнем сезоне на его счету всего 5 матчей за "Локомотив" в РПЛ и Суперкубке России. За это время он успел отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что Миранчук один из тех, с кем "Локомотив" готов расстаться в ближайшее время.
Онопко: Антон Миранчук хочет быстрее вернуться в строй. Ни о каком уходе из "Локомотива" он не думает
Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал о беседе с полузащитником "Локомотива" Антоном Миранчуком.
Фото: РПЛ