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Юри Алберто: не вижу причин, по которым "Зенит" не может побороться за победу в Лиге Европы

Нападающий "Зенита" Юри Алберто ответил на вопрос о том, какие цели он наметил для себя в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
Алберто заявил, что будет стремиться выиграть чемпионство с "Зенитом" в нынешнем сезоне. Также, по мнению бразильского нападающего, команда способна побороться за победу в Лиге Европы.

"Я хочу стать чемпионом с "Зенитом" уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды - четвертый кряду. Кроме того, у "Зенита" есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы", - заявил Алберто.

Напомним, что в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" встретится с "Бетисом". Первый матч пройдет на поле "Зенита" 17 февраля, ответная встреча состоится 24 февраля в Испании.

В РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков в 18 турах. От ближайшего преследователя, московского "Динамо", петербуржцев отделяют два очка.

Отметим, что Алберто пополнил состав "Зенита" в январе. Бразильский форвард перешел в российский клуб из "Интернасьонала". Его контракт с "Зенитом" рассчитан на пять лет.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Алберто Зенит
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