"Головин — отличный парень, очень приятный. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нем только хорошее. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в "Локомотив", он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета", - приводит слова Изидора пресс-служба "Локомотива".
Напомним, Изидор перебрался в "Локомотив" из "Монако", в котором выступает Александр Головин. В составе монегасков француз провел 12 матчей, в которых не отличался результативными действиями. О переходе форварда пресс-служба красно зеленых объявила 22 января. Сообщалось, что француз обошелся клубу в 3 млн евро + бонусы.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ на шестом месте. В активе команды Маркуса Гисдоля 28 набранных очков в 18 турах.
Изидор: Головин — отличный парень, он в топе лучших игроков
Новичок "Локомотива" Вильсон Изидор поделился мнением об Александре Головине, с которым ранее играл за "Монако".
Фото: ФК "Локомотив"