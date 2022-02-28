Напомним, бразильский футболист подписал в сентябре с "Зенитом" соглашение до конца сезона-2025/26.
"Мы быстро договорились. Обе стороны знали, что хотят продлить контракт, поэтому много времени на обсуждение деталей не ушло. Я бы вообще не говорил о финансах, как о ключевом факторе продления контракта. Главное - хотел увидеть, что клуб рассчитывает на меня и доволен моей работой. И я почувствовал - "Зенит" в меня верит", - сказал футболист.
Защитник Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых стал автором 3 голевых передач. Всего за петербургский клуб Дуглас сыграл в 96 матчах и забил 3 гола.
Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Рубин" в рамках 19-го тура РПЛ. Игра на "Газпром Арене" начнется в 19:00 мск. На данный момент подопечные Семака занимают 2-е место в таблице чемпионата России.
Источник: Чемпионат
Дуглас Сантос - о продлении контракта с "Зенитом": клуб в меня верит. Финансы - не главное
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о продлении контракта с клубом осенью 2021 года.
Фото: ФК "Зенит"