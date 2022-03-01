Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции к российскому футболу

Пресс-служба УЕФА заявила, что официальные лица России, представленные в исполнительном комитете организации не будут отстранены от деятельности.

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"Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.



Таким образом, президент Российского футбольного союза Александр Дюков сохранит свою должность в УЕФА. Дюков является членом исполкома УЕФА, первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций УЕФА и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям УЕФА.



Источник: Накануне УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборная России не сыграет в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Национальная команда должна была сыграть в полуфинале с Польшей, а в случае победы в финальном матче с лучшим из пары Швеция - Чехия. Московский " Спартак " не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпцига"."Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.Таким образом, президент Российского футбольного союза Александр Дюков сохранит свою должность в УЕФА. Дюков является членом исполкома УЕФА, первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций УЕФА и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям УЕФА.Источник: РИА Новости