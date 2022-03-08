— Как бы ни развивались события, мы ничего не боимся, есть наша академия, которая уже дает плоды, — приводит слова Аджоева ТАСС.
Тульский "Арсенал" после 20 матчей Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице 12-е место с 20 очками.
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Аджоев: как бы ни развивались события, "Арсенал Тула" ничего не боится, есть наша академия, которая уже дает плоды
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о состоянии команды.
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