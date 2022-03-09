— Что с Дагерстолем? У него действует дисквалификация, поэтому в следующей игре он точно не сыграет. Мы ему дали выходные, он пока не в расположении клуба, — приводит слова Терюшкова Sport24.
25-летний Дагерстол стал игроком российской команды в январе 2021 года. За это время шведский защитник принял участие в 27 матчей, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста действует до 2024 года.
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Терюшков: Дагерстолу дали выходные, он пока не в расположении "Химок"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что защитник Филип Дагерстол пропустит следующий матч команды.
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