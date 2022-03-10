Г. Иванов: как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся

Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал судейство в весенних матчах своей команды в чемпионате России.

Фото: ФК "Урал"





В матчах 19 и 20 туров Российской премьер-лиги " - В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся, - цитирует Иванова " Спорт День за Днем ".В матчах 19 и 20 туров Российской премьер-лиги " Урал " проиграл на выезде "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1 и "Краснодару" со счетом 1:2. При этом в ворота екатеринбуржцев за эти две игры было назначено два пенальти (по одному в каждой встрече), а в их составе произошло два удаления (оба в игре с нижегородцами).