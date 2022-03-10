Сегодня пресс-служба "Урала" сообщила, что футболисты сами попросили клуб о приостановке действия контрактов. Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в РПЛ, временно приостановить свои контракты с клубами до июня этого года.
"Два молодых грузина приостановили контракты, потому что у них проблемы. Но они у нас не играли. Один из них ни одной игры не сыграл, второй больной, сыграл в конце прошлого сезона, в этом не играл", - сказал Иванов.
Лука Гагнидзе выступает за "Урал" с лета прошлого года. Он арендован из московского "Динамо", в которое перебрался тем же летом. В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за клуб в РПЛ, в которых не отличался результативными действиями.
Лука Цулукидзе перебрался в екатеринбургский клуб в феврале этого года из грузинского "Сабуртало". Он не успел дебютировать за команду.
Источник: "СЭ"
Президент "Урала" объяснил приостановление контрактов с двумя легионерами
Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил приостановление контрактов с грузинскими игроками Лукой Цулукидзе и Лукой Гагнидзе.
Фото: Getty images