— Уровень неизбежно упадет, не исключаю, будет даже ниже, чем в девяностые годы, когда играли футболисты, прошедшие советскую школу, — цитирует Лепехина Bobsoccer.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ приостановить соглашение с командой до конца сезона.
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Лепехин: уровень РПЛ неизбежно упадет, не исключаю, будет даже ниже, чем в девяностые годы
Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал решение ФИФА.
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