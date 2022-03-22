- С Бакаевым я успел поработать, хотя и немного, о нем у меня самые позитивные впечатления. У Зелимхана хорошие человеческие и профессиональные качества. Он очень индивидуально одаренный футболист, таких у нас в России мало. Я думаю, надо приложить все усилия, чтобы такой игрок остался в "Спартаке", - передает слова Булатова Metaratings.ru.
25-летний атакующий полузащитник московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев в текущем сезоне принял участие в 27 матчах за красно-белых во всех турнирах, в том числе в 2 играх квалификации Лиги чемпионов и 5 группового этапа Лиги Европы. На счету вингера 1 забитый мяч (в Лиге Европы) и 6 результативных передач. В настоящее время Бакаев находится на учебно-тренировочном сборе национальной сборной России.
Булатов: надо приложить все усилия, чтобы Бакаев остался в "Спартаке"
Экс-главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов высказал мнение об атакующем полузащитнике красно-белых Зелимхане Бакаеве.
Фото: РПЛ