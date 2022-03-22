Орлов: Языджи далековато до Халка. Посмотрит, не утонет ли он в российском болоте

Комментатор Геннадий Орлов сравнил новичка ЦСКА Юсуфа Языджи с экс-игроком "Зенита" Халком.
Фото: РПЛ
"Языджи далековато до Халка, но тенденция такой игры есть. У него удар сильный, поставленный, и вообще он очень оригинальный футболист. Посмотрим, не утонут ли он и другие новички ЦСКА в российском болоте. Вот в московском "Спартаке" есть пример Ларссона. Тот же хорошо играл, когда приехал. Что потом произошло?" - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Юсуф Языджи перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В стартовых четырех турах РПЛ турецкий полузащитник забил шесть голов. Накануне Языджи оформил хет-трик в матче против "Рубина" (6:1) в 22-м туре РПЛ.

ЦСКА после 22 туров занимает третье место в в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 42 очка, она отстает от "Динамо", идущего вторым, на одно очко.


Теги: Орлов Халк Языджи ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Источник: клубы Серии А договорились не подписывать на временные контракты игроков из РПЛ 1
Терюшков: с финансированием у "Химок" все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть сезон 1
Орлов: Языджи далековато до Халка. Посмотрит, не утонет ли он в российском болоте 5
СМИ: "Реал Сосьедад" видит в Шиманьски замену для Ойарсабаля. Клуб уже связался с агентом игрока "Динамо"
Каррера: "Спартаку" пойдет на пользу пауза на матчи сборных 6
СМИ: "Краснодару" не грозит снятие с РПЛ из-за финансовых проблем
Григорян: почему в вопросе расширения РПЛ нужно идти на поводу у клубов? Это что, демократия?
Зарема - об эпизоде с травмой Айртона: для меня это - красная карточка. Карточка цвета адского пламени! 8
Расширение РПЛ – это возможность спасти российский футбол. РФС не стоит блокировать голосование клубов 1
Смородская: о каком расширении может идти речь? Галицкий заберет деньги из "Краснодара", и уже минус одна команда 8
Евсеев рассказал, что хотел подписать в "Уфу" воспитанника "Зенита" 1
"Урал" сможет доиграть нынешний сезон РПЛ 1
Талалаев выступил за расширение РПЛ
UEFA может запретить трансляцию матчей сборных в России 5
Президент "Урала" рассказал о ходе общего собрания РПЛ
Хачатурянц: тема лимита сейчас неактуальна. Формула 10+15 могла бы вывести на другой уровень
Роман Бабаев – о вероятности смены владельца ЦСКА: есть несколько вариантов 2
Зиньковский: освоился в сборной России совершенно нормально
У "Факела" есть деньги для игры в РПЛ 3
Агент Соу: Али не изъявлял желания уйти из "Ростова"
Орлов: хорошо, что "Зенит" уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА 7
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 35
Зиньковский рассказал, как узнал о вызове в сборную России
Источник: Хашимото может уйти из "Ростова" 1
Хачатурянц: один из легионеров "Ростова" решил уйти из клуба после поездок на автобусе и поезде 1
Хачатурянц: мы хотим вернуть пиво на стадионы, я считаю это правильным 6
"Спартак" опубликовал ряд предложений Хачатурянцу по поддержке клубов РПЛ 1
"Спартак" возражает против расширения РПЛ 7
Бабаев - о соглашении ЦСКА с Акинфеевым: есть ряд технических вопросов, но мы однозначно продлим контракт 4
"Рубин" подал обращение в ЭСК по двум первым голам ЦСКА 6
Все новости
-