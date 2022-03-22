"Языджи далековато до Халка, но тенденция такой игры есть. У него удар сильный, поставленный, и вообще он очень оригинальный футболист. Посмотрим, не утонут ли он и другие новички ЦСКА в российском болоте. Вот в московском "Спартаке" есть пример Ларссона. Тот же хорошо играл, когда приехал. Что потом произошло?" - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Юсуф Языджи перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В стартовых четырех турах РПЛ турецкий полузащитник забил шесть голов. Накануне Языджи оформил хет-трик в матче против "Рубина" (6:1) в 22-м туре РПЛ.
ЦСКА после 22 туров занимает третье место в в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 42 очка, она отстает от "Динамо", идущего вторым, на одно очко.
Орлов: Языджи далековато до Халка. Посмотрит, не утонет ли он в российском болоте
Фото: РПЛ