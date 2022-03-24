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Слуцкий извинился перед Мешковым

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, что главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий извинился перед арбитром Виталием Мешковым.
Фото: Getty Images
— Сегодня сторона Слуцкого представила свое видение этой ситуации и извинились за произошедшее, — цитирует Созина РБ Спорт.

Ранее стало известно, что комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на 250 тысяч рублей и дисквалифицировал его условно до конца сезона за высказывания в адрес футбольного судьи Виталия Мешкова.

Созин - о наказании Слуцкого: тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за свое поведение

"Рубин" не будет подавать апелляцию на решение комитета этики РФС по Слуцкому


Теги: Рубин Мешков Слуцкий Созин
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