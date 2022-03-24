— Сегодня сторона Слуцкого представила свое видение этой ситуации и извинились за произошедшее, — цитирует Созина РБ Спорт.
Ранее стало известно, что комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на 250 тысяч рублей и дисквалифицировал его условно до конца сезона за высказывания в адрес футбольного судьи Виталия Мешкова.
Созин - о наказании Слуцкого: тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за свое поведение
"Рубин" не будет подавать апелляцию на решение комитета этики РФС по Слуцкому
Слуцкий извинился перед Мешковым
Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, что главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий извинился перед арбитром Виталием Мешковым.
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