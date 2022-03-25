- Это страшное зло! А как же конкуренция? Спортивный принцип? Более бредовой идеи давно не слышал... Если завтра объявить, что из РПЛ в нынешнем сезоне никто не вылетает, половина команд тут же бросят лопату. Оставшиеся девять туров превратятся в профанацию. Кому это нужно? Вместо того чтобы заниматься развитием клубов, люди просто решают свои вопросы, - передают слова Канчельскиса "Известия".
Ранее стало известно, что клубы Российской премьер-лиги на общем собрании одобрили предложение о введении моратория на вылет из высшего дивизиона в текущем сезоне в связи с массовым и неравномерным отъездом легионеров. Однако исполком Российского футбольного союза, состоявшийся 23 марта, не поддержал это решение, предложив отложить рассмотрение этого вопроса на более поздний срок. Также была отложена и инициатива по расширению РПЛ до 18 клубов (сейчас - 16).
Исполком РФС отклонил расширение РПЛ до 18 клубов и мораторий на вылет. И подал заявку на проведение Евро?!!
Канчельскис: если завтра объявить, что никто не вылетает из РПЛ, половина команд тут же бросит лопату
Экс-полузащитник "МЮ" и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о непринятом исполкомом РФС моратории на вылет из Российской премьер-лиги.
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