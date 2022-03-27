"У Антона все хорошо, он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади. Сегодня "Локомотив" провел товарищеский матч с "Химками", Миранчук не принял участие в игре. Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ", - цитирует Шпинева "СЭ".
Миранчук последний раз выходил на поле в августе прошлого года. С тех пор Антон восстанавливался после повреждения. В нынешнем сезоне на его счету всего 5 матчей за "Локомотив" в РПЛ и Суперкубке России. За это время он успел отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7,5 млн евро.
Антон Миранчук на следующей неделе вернется в общую группу "Локомотива"
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука рассказал, когда его клиент вернется в строй после травмы.
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