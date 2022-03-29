"Сейчас Илья чувствует себя лучше, он потихоньку восстанавливается от травмы. Я надеюсь, что скоро, может быть, уже на следующей неделе он вернется к тренировкам с командой. Но я не люблю говорить о чем-то, что еще не случилось. Вы все увидите сами.
Повторюсь, ему намного лучше. Он работает с тренерами по реабилитации. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Кутепов выбыл из строя в преддверии матча против "Динамо" (2:0) в 20 туре РПЛ.
В нынешнем сезоне Кутепов провел пять матчей за "Спартак" во всех турнирах. Последний раз Кутепов выходил в стартовом составе в ноябрьском матче против "Локомотива" (1:1). Его контракт с красно-белыми завершается в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 млн евро.
Агент Кутепова: надеюсь, что на следующей неделе Илья вернется к тренировкам с командой
Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника "Спартака" Ильи Кутепова, рассказал, когда его клиент может вернуться в строй после травмы.
Фото: ФК "Спартак"