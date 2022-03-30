24-летний полузащитник "Динамо" Никола Моро вернулся в Москву из расположения сборной Хорватии, сообщают СМИ. 29 марта футболист дебютировал за свою национальную команду, проведя на поле первый тайм товарищеского матча Хорватия - Болгария (2:1), который прошел на нейтральном поле в Катаре.
В текущем сезоне Моро провел за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Источник: "СЭ"
СМИ: Моро вернулся в "Динамо" после дебюта за сборную Хорватии
По данным источника, хорватский полузащитник "Динамо" Никола Моро вернулся в Россию из национальной сборной.
Фото: РПЛ