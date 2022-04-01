Футболист сборной Ямайки набрал 36% голосов в голосовании на официальном сайте команды. Второе место занял полузащитник москвичей Зелимхан Бакаев (31%). Замкнул тройку Квинси Промес (23%).
"Спасибо всем фанатам, выбравшим меня игроком месяца. Это звание имеет очень большое значение! Буду продолжать усердно работать и отдавать все силы нашей команде. Надеюсь, это принесет хорошие результаты и счастье всей спартаковской семье", - цитирует игрока пресс-служба красно-белых.
Нападающий перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из бельгийского "Шарлеруа". В четырех матчах чемпионата футболист отметился забитым голом и голевой передачей.
Николсон признан футболистом месяца в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон стал лучшим игроком клуба в марте.
Фото: РПЛ