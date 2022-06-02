По информации источника, это один из вариантов продолжения карьеры 44-летнего специалиста.
Ранее сообщалось, что Зырянов покинет пост старшего тренера молодежной команды "Зенита". Вместо него команду возглавит Константин Коноплев. Зырянов занимал этот пост с 2018 года.
Константин Зырянов завершил профессиональную карьеру в 2017 году. За "Зенит" он выступал с 2007 года, а в 2014 году Зырянов стал играющим тренером "Зенита-2".
В общей сложности за петербургский клуб Зырянов провел 286 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Зырянов - трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. Он также вместе с "Зенитом" выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: Bobsoccer
Зырянов может войти в штаб Семака в "Зените"
Бывший футболист "Зенита" Константин Зырянов может войти в тренерский штаб клуба.
Фото: ФК "Зенит"