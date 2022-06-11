"Не понимаю, кто руководит командой, клубом. Один тренер не успел еще уехать или уже уехал, а новый не приехал еще. И уже кто-то покупает футболиста… Честно говоря, Рыбус много отдал "Локомотиву", но "Спартаку" нужны свои футболисты, звезды. Зачем чужих подбирать? Которые тем более списаны", - цитирует ветерана красно-белых "СЭ".
Ранее стало известно, что Рыбус продолжит карьеру в "Спартаке". До этого он с 2017 по 2022 год защищал цвета "Локомотива". В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги 32-летний поляк принял участие в 21-м матче "железнодорожников" и отдал три результативные передачи.
До этого красно-белые объявили о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера команды.
Кавазашвили – о Рыбусе в "Спартаке": зачем подбирать чужих игроков, которые списаны
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе в команду бывшего защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса.
Фото: Getty Images