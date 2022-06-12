"Ростов" действительно выкупил у "Зенита" полузащитника Кирилла Щетинина", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Ростов" заплатит "Зениту" за Щетинина около 1 млн евро.
Кирилл Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2019-м году он перебрался в систему "Зенита". Летом прошлого года "Ростов" арендовал полузащитника сине-бело-голубых.
В нынешнем сезоне Щетинин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
В "Зените" подтвердили уход Щетинина в "Ростов"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил информацию о том, что полузащитник питерцев Кирилл Щетинин продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: РПЛ