Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
1 - 2 1 2
Кипр2 тайм
П1 7.5X 1.09П2 45
Грузия
19:00
БолгарияНе начат
П1 1.57X 4.1П2 6.6
Норвегия
19:00
ШвецияНе начат
П1 2.05X 3.45П2 3.95
Северная Македония
19:00
ГибралтарНе начат
П1 1.08X 11П2 35
Мальта
21:45
Сан-МариноНе начат
П1 1.13X 7.2П2 24
Швейцария
21:45
ПортугалияНе начат
П1 3.5X 3.45П2 2.21
Испания
21:45
ЧехияНе начат
П1 1.38X 5.2П2 8.8
Греция
21:45
КосовоНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.8
Словения
21:45
СербияНе начат
П1 5X 3.7П2 1.79
Сделать ставку

В "Зените" подтвердили уход Щетинина в "Ростов"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил информацию о том, что полузащитник питерцев Кирилл Щетинин продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: РПЛ
"Ростов" действительно выкупил у "Зенита" полузащитника Кирилла Щетинина", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Ростов" заплатит "Зениту" за Щетинина около 1 млн евро.

Кирилл Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2019-м году он перебрался в систему "Зенита". Летом прошлого года "Ростов" арендовал полузащитника сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Щетинин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.


Щетинин Ростов Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент – о возвращении Кучаева в "Рубин": пока они в ФНЛ, это невозможно
СМИ: "Динамо" не получало запросы о продаже Шиманьского. Агент игрока говорил об интересе "Брентфорда"
Гогниев ответил на вопрос о вариантах продолжения тренерской карьеры после ухода из "Алании"
Агент: пока "Динамо" не отпускает Комличенко в "Ростов"
Мележиков: "Спартак" был готов к диалогу по Суперкубку – видимо, "Зенит" с РФС уже обо всем договорился 17
Гендиректор "Спартака" рассказал о подробностях ухода Ваноли
"Спартак": на "Открытие Банк Арене" пока не планируется введение Fan ID
В "Спартаке" рассказали о договоренности с представителем Бакаева не комментировать уход игрока
Мележиков: возраст Рыбуса - спорный довод. Это не мешает Нобоа играть и быть в числе лучших
"Ростов" объявил о переходе Щетинина
Мележиков: решение о проведении Суперкубка в Санкт-Петербурге немножко ангажированное 5
В "Спартаке" рассказали, когда Абаскаль приступит к работе в клубе
СМИ: ЦСКА подпишет защитника сербской "Црвены Звезды" Гаича 6
Гендиректор "Спартака" Мележиков: лично я против бойкота Суперкубка России. Нужно играть, несмотря на все сложности 8
В "Зените" подтвердили уход Щетинина в "Ростов"
"Мы знаем об отношении поляков к России". Агент Рыбуса заявил, что в Польше дети Мацея не были бы в безопасности 5
Источник: "Ростов" выкупил Щетинина
"Реал" объявил об уходе Марсело
Агент Шиманьски рассказал, какие клубы заинтересованы в игроке
"Думаю, Шатов останется. Для него "Урал" не пустое место". Иванов - о будущем игрока
Агент Бистровича: Кристиян вернется в Москву и отправится на сборы с ЦСКА 1
Источник: Вильена не хочет возвращаться в "Краснодар" 2
В "Торпедо" прокомментировали информацию об интересе к Кутепову 2
Иванов: дай бог, чтобы ЦСКА отпустил в "Урал" Помазуна
Зинченко может перейти в "Барселону" 1
Источник: "Торпедо" сделало предложение Кутепову 4
СМИ: "ВТБ Арена" в ближайшее время может стать домашним стадионом команды из ФНЛ 1
Нойер объяснил, чего не хватило Германии в матче Лиги наций с Венгрией 1
СМИ: "Трабзонспор" отказал "Локомотиву" в покупке 19-летнего защитника
Зарема – о Суперкубке в Санкт-Петербурге: это гастроли – "Спартак" вместо "Руки вверх" пригласили 20
Все новости
-