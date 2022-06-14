По данным источника, "Динамо" проявило интерес к возможному трансферу Лантратова, но стороны в итоге не дошли до конкретных переговоров. Напомним, ранее сообщалось, что на вратаря претендует "Зенит", но сине-бело-голубые также отказались от этого перехода.
В завершившемся сезоне Илья Лантратов провел 33 матча за "Химки" во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 11 раз оставлял ворота на замке. Ранее голкипер выступал за белгородский "Салют", "Локомотив-2", "Шинник", "Балтику" и воронежский "Факел".
Контракт Лантратова с "Химками" истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Динамо" интересовалась трансфером Лантратова
Голкипер "Химок" Илья Лантратов мог перебраться в "Динамо".
Фото: РПЛ