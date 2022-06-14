"По человеческим качествам у Лёши топ-воспитание. По тренерским качествам человек развивается каждый день. Нельзя забывать, что это его первый опыт в качестве главного тренера. Я не считаю, что это был провальный сезон – он очень многое сделал, много работает над собой. Я ему сказал: "Ни капли не сомневаюсь, что ты станешь большим топовым тренером", - цитирует Бабаяна Metaratings.
ЦСКА сегодня объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера клуба. Вместо него клуб официально назначил Владимира Федотова, который до этого работал в "Сочи". Вместе с Березуцким клуб покинул и Григорий Бабаян.
Алексей Березуцкий стал исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в июне прошлого года. Месяц спустя клуб полноценно назначил его на должность. Под руководством Березуцкого "армейцы" заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.
Экс-помощник Березуцкого: сказал Леше - ни капли не сомневаюсь, что ты станешь топовым тренером
Бывший помощник Алексея Березуцкого по ЦСКА Григорий Бабаян поделился мнением об уровне экс-главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА