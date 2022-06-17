"До 30 июня Станислав Крицюк — футболист "Зенита". В медиа появляются различные слухи, которые мы не комментировать не можем", - заявил Игнатов "Спорту день за днем".
Ранее в СМИ появилась информация, что в летнее трансферное окно Крицюк перейдет в один из клубов чемпионата Португалии. В минувшем сезоне 31-летний голкипер защищал ворота "Зенита" в семи играх Российской Премьер-лиги.
Представитель Крицюка - о будущем игрока: появляются слухи, которые мы не комментировать не можем
CEO агентства Pushka Sports Данила Игнатов, представляющий интересы вратаря "Зенита" Станислава Крицюка, прокомментировал будущее игрока в команде.
Фото: Sportbox