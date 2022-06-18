"Я знал, что он не хочет покидать Россию. У него супруга из Осетии, здесь у него дети. Просто я не знал, как закончатся переговоры. Я уехал в отпуск, а потом прочитал информацию. То есть узнал о переходе из СМИ? Да, узнал из СМИ. Он вел переговоры (с "Локомотивом"), но видно что-то не устроило", - цитирует Хапова "Матч ТВ".
"Спартак" неделю назад, 11 июня, объявил о переходе Мацея Рыбуса. Защитник подписал с красно-белыми двухлетний контракт. Ранее он выступал за "Локомотив", контракт с которым завершился по окончании сезона. Также польский футболист выступал в России за "Ахмат".
В минувшем сезоне Рыбус провел за "Локомотив" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Главный тренер "Локомотива" Хапов заявил, что узнал об уходе Рыбуса в "Спартак" из СМИ
Главный тренер "Локомотива" Заур Хапов заявил, что не знал об уходе Мацея Рыбуса в "Спартак" до того, как информация об этом появилась в СМИ
Фото: ФК "Локомотив"