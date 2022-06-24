"Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Очень рад играть в этой команде, всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь и не планирую куда-то уходить", - цитирует Карраскаля "Матч ТВ".
Напомним, Хорхе Карраскаль в зимнее трансферное окно на правах аренды перебрался в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта". По итогам сезона "армейцы" воспользовались опцией выкупа на Карраскаля и приобрели его на полноценной основе.
В завершившемся сезоне Карраскаль провел 11 матчей в РПЛ, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 млн евро.
Карраскаль рассказал, планирует ли приостанавливать контракт с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал возможность приостановки контрактов с клубами, которую ФИФА снова предоставила всем иностранцам, которые играют в РПЛ.
Фото: РПЛ