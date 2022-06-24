По данным источника, в этом обращении РФС совместно с РПЛ хотят обозначить, что решение ФИФА о возможности приостановки контрактов для иностранцев, которые выступают в России, является дискриминационным и противоречит уставу организации. Поэтому агентов легионеров и представителей зарубежных клубов хотят попросить не злоупотреблять этой возможностью, бесплатно переманивая футболистов.
Напомним, ранее ФИФА объявила, что все легионеры, которые выступают в российских клубах, имеют возможность приостановить свои контракты с командами до конца июня 2023 года. Ранее аналогичное решение было принято до конца июня этого года, в связи с чем многие клубы РПЛ лишились нескольких игроков.
Напомним, ранее сообщалось, что форвард "Зенита" Юри Алберто не вернулся в расположение клуба из Бразилии и может приостановить свой контракт с клубом. Также поступил и полузащитник "Спартака" Виктор Мозес, обстоятельства отсутствия которого еще выясняются.
Источник: РБ Спорт
Источник: РФС и РПЛ готовят обращение к зарубежным клубам с просьбой не злоупотреблять правом на приостановку контрактов
РФС и РПЛ хотят выступят с совместным обращением к представителям зарубежных клубов.
Фото: РФС