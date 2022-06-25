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"Рубин": знаем, что Фамейе предлагали другим клубам РПЛ, хотя игрок об этом не слышал

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о слухах относительно зарплаты нападающего команды Джоэля Фамейе.
Фото: ФК "Рубин"
"48 миллионов рублей в год у Фамейе? Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере "Рубин" не платил никаких бонусов… Знаю, что Джоэля предлагали другим командам РПЛ, хотя игрок об этом не знал", - заявил функционер "СЭ".

Фамейе пополнил состав "Рубина" этим летом – на протяжении предыдущих трех сезонов ганский футболист выступал в "Оренбурге". В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги нападающий стал лучшим бомбардиром оренбуржцев.

"Рубин" по итогам предыдущего сезона вылетел из Российской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 30-ти матчах.


Фамейе Рубин
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