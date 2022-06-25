"48 миллионов рублей в год у Фамейе? Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере "Рубин" не платил никаких бонусов… Знаю, что Джоэля предлагали другим командам РПЛ, хотя игрок об этом не знал", - заявил функционер "СЭ".
Фамейе пополнил состав "Рубина" этим летом – на протяжении предыдущих трех сезонов ганский футболист выступал в "Оренбурге". В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги нападающий стал лучшим бомбардиром оренбуржцев.
"Рубин" по итогам предыдущего сезона вылетел из Российской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 30-ти матчах.
"Рубин": знаем, что Фамейе предлагали другим клубам РПЛ, хотя игрок об этом не слышал
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о слухах относительно зарплаты нападающего команды Джоэля Фамейе.
Фото: ФК "Рубин"