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СМИ: защитник "Арсенала" Степанов может перейти в "Пари НН"

Защитник тульского "Арсенала" Данил Степанов привлек внимание "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: РПЛ
По сведениям источника, "Пари НН" уже сделал тулякам предложение о трансфере Степанова. Сам футболист хотел бы играть в РПЛ, но "Арсенал" пока не устраивает предложение от нижегородцев. Тульская команда хотела бы выручить за защитника около 40 млн рублей.

Данил Степанов является воспитанником академии "Рубина". Летом прошлого года казанцы отпустили Степанова в аренду в "Арсенал". В январе туляки оформили полноценный трансфер защитника.

В прошедшем сезоне Степанов провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


Степанов Арсенал Тула Нижний Новгород Российские трансферы
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