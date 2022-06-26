По сведениям источника, "Пари НН" уже сделал тулякам предложение о трансфере Степанова. Сам футболист хотел бы играть в РПЛ, но "Арсенал" пока не устраивает предложение от нижегородцев. Тульская команда хотела бы выручить за защитника около 40 млн рублей.
Данил Степанов является воспитанником академии "Рубина". Летом прошлого года казанцы отпустили Степанова в аренду в "Арсенал". В январе туляки оформили полноценный трансфер защитника.
В прошедшем сезоне Степанов провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: защитник "Арсенала" Степанов может перейти в "Пари НН"
Защитник тульского "Арсенала" Данил Степанов привлек внимание "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: РПЛ