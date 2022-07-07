На Ларссона претендовали несколько клубов из Бундеслиги и Серии А, но сейчас шведом интересуется только "Селтик". Как сообщает источник, связи отца Джордана помогут перейти Ларссону в шотландский клуб.
В апреле 2022 года шведский футболист на правах аренды перешёл в АИК. Провёл в нём 11 матчей и отличился в них тремя голами и тремя голевыми передачами.
Ранее Ларссон отказался возвращаться в Россию. Всего за "Спартак" форвард провёл 83 матча и отличился в них 27-ю забитыми мячами.
По итогу чемпионата "красно-белые" набрали 38 очков и заняли 10-е место.
Источник: "РБ Спорт"
"Селтик" может подписать Джордана Ларссона
Экс-нападающий "Спартака" может перейти в шотландский "Селтик".
Фото: РПЛ