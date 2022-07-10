"Безумно счастлив выиграть Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. "Зенит" — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений. Готов ли я играть всю карьеру в "Зените"? Не знаю, я перешёл сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ", - цитирует Кассьерру "РБ Спорт".
"Зенит" одержал крупную победу над "Спартаком" и в третий раз подряд завоевал Суперкубок России – до этого подопечные Сергея Семака дважды обыгрывали "Локомотив" в поединке за трофей.
15 июля начнется новый сезон Российской Премьер-лиги, "Зенит" на выезде сыграет с "Химками". После чего 22 июля на своем поле сыграет с "Крыльями Советов".
Кассьерра – после победы "Зенита" над "Спартаком": чувствую себя чемпионом
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился эмоциями от победы сине-бело-голубых над "Спартаком" в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"