- Кубка Лиги не будет? Почему? Есть несколько вариантов, давайте дождемся итогов. Какой вариант для меня будет положительным? Реформированный Кубок. Мне нравится идея гибрида Кубка Лиги и Кубка России. Есть плюсы. Обидно ли мне за Кубок Лиги? Мы делаем общее дело. Хотим, чтобы оно получилось. Думаю, сегодня уже будет приятно окончательное решение, - передает слова Бабаева Sport24.
Ранее стало известно, что с целью увеличения количества матчей в новом футбольном сезоне в условиях отстранения российских клубов от еврокубков может быть организован дополнительный турнир - Кубок лиги. Для детальной разработки его проекта была создана рабочая группа, возглавляемая генеральным директором "Динамо" Павлом Пивоваровым, в ее состав входит генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Сегодня появилась информация, что лига с высокой вероятностью откажется от проведения Кубка РПЛ, при этом его предполагаемый формат может быть интегрирован в розыгрыш Кубка России сезона-2022/2023.
Бабаев: мне нравится идея гибрида Кубка лиги и Кубка России
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, входящий в состав рабочей группы по разработке формата Кубка РПЛ, прокомментировал информацию о вероятном отказе от этого турнира.
Фото: ПФК ЦСКА