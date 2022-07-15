Агент Ломовицкого: был интерес из Турции, но Александр сделал выбор в пользу "Химок"

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы новичка "Химок" Александра Ломовицкого, рассказал, что у его клиента были и другие варианты продолжения карьеры.

Фото: ФК "Химки"





Напомним, "Химки" объявили о подписании Ломовицкого накануне, 14 июля. Подмосковный клуб арендовал полузащитника до конца сезона 2022/23. С середины прошлого сезона Ломовицкий выступал за "



До этого Ломовицкий уже играл в "Химках" в сезоне 2020/21, но провел в клубе лишь чуть больше месяца. Также полузащитник защищал цвета тульского "Арсенала" и " "Были другие варианты из определённых клубов, но он сделал выбор в пользу "Химок". Александр уже там был, знаком с клубом. Юран повлиял на его переход, он пообщался с ним и после этого решил, что перейдёт в "Химки". У него был интерес из Турции, но до конкретики не дошло, у них только вот сборы начинаются", - цитирует Мижигурскиса "Metaratings" Напомним, "Химки" объявили о подписании Ломовицкого накануне, 14 июля. Подмосковный клуб арендовал полузащитника до конца сезона 2022/23. С середины прошлого сезона Ломовицкий выступал за " Рубин ". В его активе 13 матчей за казанцев, в которых он забил один гол.До этого Ломовицкий уже играл в "Химках" в сезоне 2020/21, но провел в клубе лишь чуть больше месяца. Также полузащитник защищал цвета тульского "Арсенала" и " Спартака ".