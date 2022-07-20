Размер штрафа составит 10 тысяч рублей, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц "Матч ТВ".
Встреча красно-белых против "Ахмата" в Грозном завершилась ничейным результатом – 1:1. Гол в составе столичного коллектива во втором тайме забил Виктор Мозес.
23 июля подопечные Гильермо Абаскаля в гостях сыграют с "Краснодаром".
Абаскаль получил штраф за выход из технической зоны "Спартака" в матче против "Ахмата"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче 1 тура РПЛ против "Ахмата".
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