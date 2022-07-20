"Мы готовимся. Пока еще только нарабатываем связи. Чемпионат только начался, не все пока получается, но думаю, что совсем скоро все будет хорошо.
Настроены обыграть "Зенит"? Мы в каждом матче настраиваемся только на победу, иначе зачем выходить на поле?" - приводит слова Ежова РБ Спорт.
Матч 2-го тура РПЛ "Зенит" - "Крылья Советов" состоится в пятницу, 22 июля, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
В 1-м туре "Крылья" в гостях обыграли "Оренбург", "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Химками" (1:1). По итогам первого тура РПЛ "Крылья Советов" с 3 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая прямых конкурентов ЦСКА и "Сочи" по количеству забитых голов.
Ежов - об игре с "Зенитом": "Крылья" в каждом матче настраиваются только на победу
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом".
Фото: ФК "Крылья Советов"