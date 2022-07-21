"Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть.
Кроме того, в матче с "Химками" некоторые футболисты "Зенита" провалились с точки зрения агрессии. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте", - приводит слова Кержакова "СЭ".
"Зенит" начал сезон-2022/23 победой в матче за Суперкубок России. В игре, которая прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге подопечные Сергея Семака разгромили "Спартак" со счетом 4:0. В 1-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые сыграли вничью с "Химками" (1:1), упустив победу в конце встречи.
Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Крылья Советов" в рамках 2-го тура РПЛ. Эта игра начнется в 20:00 мск.
Кержаков назвал минусы в игре "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков назвал главные минусы в игре петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"