Экс-игрок "Рубина": Клаудиньо —лучший нападающий РПЛ, он явно перерос уровень России

Экс-форвард "Рубина" Артур Сагитов поделился мнением об игре полузащитника "Зенита" Клаудиньо и новобранца "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Зенит"
"Клаудиньо — это лучший нападающий в нашем чемпионате. Он явно перерос уровень России. А по Хвиче не могу так сказать. Там [в Италии] игроки классом заметно выше, чем в Словении… Я уверен, что у Хвичи все получится", - цитирует Сагитова "РБ Спорт".

Клаудиньо проводит второй сезон в качестве игрока "Зенита" - прошлым летом футболист пополнил состав сине-бело-голубых, перейдя из бразильского "Ред Булл Брагантино".

Кварацхелия защищал цвета "Рубина", но минувшей весной стороны договорились о расторжении контракта, после чего грузинский полузащитник перебрался в батумское "Динамо", а летом перешел в "Наполи".


Сагитов Кварацхелия Клаудиньо
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