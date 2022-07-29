"Из всех команд, которые вошли в РПЛ в этом году, "Факел" нравится больше всех… С учетом того, что будут играть дома, а народу там ходит полным-полно, говорить о том, что фаворит — "Динамо", я бы не стал…
Если такой команде дать свободу, то она может шороху навести. Однако если сыграть с ней правильно, то по плечу "Динамо" привезти оттуда очки", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Игра с "Динамо" в третьем туре Российской Премьер-лиги станет для "Факела" первым домашним матчем в начавшемся сезоне. Поединок запланирован на 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по столичному времени.
Воронежцы набрали 1 балл в двух предыдущих встречах национального чемпионата – сыграли вничью с "Краснодаром" (2:2) и проиграли "Ахмату" (1:2).
"Факел" вышел в РПЛ по итогам минувшего сезона – воронежский коллектив занял второе место в таблице Первой лиги и заработал прямую путевку в элитный дивизион.
Силкин – о матче "Факел" - "Динамо: воронежцы могут шороху навести, если им дать свободу
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от исхода матча третьего тура РПЛ между бело-голубыми и "Факелом".
Фото: ФК "Факел"